تعليم رفح يبدأ تدريب المعلمين على تفعيل حقيبة العلوم والتكنولوجيا

رفح- الرأي

بدأت مديرية التربية والتعليم برفح، توزيع حقيبة العلوم والتكنولوجيا على معلمي الصف الخامس والسادس وتدريبهم على التعامل معها بشكل دقيق وكامل.

جاء ذلك بحضور إسماعيل حرب مدير الدائرة الفنية، و سمير الحوراني مدير الدائرة الإدارية، ود. مجدي برهوم رئيس قسم التقنيات التربوية، و نزيه يونس مشرف العلوم بالمديرية، و عبد الباسط المصري مشرف التكنولوجيا بالمديرية.



وأوضح حرب أن هذه الحقيبة تم تصميمها وانتاجها من قبل مركز المصادر التعليمية بالوزارة، في ضوء معايير الجودة العالمية، وتميزت الحقيبة بدرجة عالية من المرونة التي تسمح للمعلمين والطلبة بتنفيذ العديد من الأنشطة والتطبيقات العملية المنهجية والإثرائية في الغرف الصفية بسهولة ويسر.



من جانبه أكد الحوراني على أن المديرية حريصة على خلق جيل واع مبدع في تصميم مشاريع تفيد المجتمع وتجد حلول إبداعية لحل مشكلاته وتنمية قدراتهم المعرفية ومهاراتهم الأدائية، وحث الحوراني المعلمين على الاستفادة الكاملة من هذا التدريب وهذه الحقائب لتحقيق أقصى فائدة للطلبة والمجتمع.



وعن محتويات الحقيبة أوضح يونس أنها تحتوى على العديد من العناصر الالكترونية والكهربائية والجداول والوسائل العلمية والتعليمية، منها: لوحة الجدول الدوري لوحة تجارب برد بورد وثنائي باعث للضوء ومقاومة كربونية ومتغيرة وترانزستور وخلية شمسية ومحرك ومغناطيس ومصباح كهربائي ومفاتيح وأسلاك وقواعد بمواصفات مختلفة.



وعن أبرز الأنشطة التي تتيح الحقيبة تنفيذها ذكر المصري أن أبرزها دارة رافع وخفض شدة الإنارة ودارة الترانزستور للاستشعار وجهاز إنذار بسلك، والدارة الكهربائية البسيطة وتوصيل المصابيح الكهربائية والخلية الشمسية والمغناطيس الكهربائي.