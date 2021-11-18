تعليم رفح يبدأ عقد دورات تدريبية للمعلمين ضمن مشروع "بيزا "

رفح- الرأي

بدأت مديرية التربية والتعليم برفح سلسلة دورات تدريبية تستهدف معلمي اللغة العربية والرياضيات والعلوم ضمن الدراسة الدولية "بيزا"، والتي تهدف لتقييم المعارف والمهارات التي تعكس التغيرات الحالية في المنهاج، وتطبيق الأسلوب المدرسي الهادف إلى استخدام المعرفة والتحديات اليومية، لتعكس قدرة الطلبة على مواصلة التعليم مدى الحياة بتطبيق ما تعلموه في المدرسة في مختلف مجالات حياتهم، وتقييم اختياراتهم وقراراتهم.



وأوضح أ. سمير الحوراني مدير الدائرة الإدارية أن دراسة بيزا تستهدف طلبة العاشر كمرحلة أولى، وستطبق على باقي المراحل والمباحث في مراحلها القادمة، وأن المديرية وضعت استراتيجية وسخرت كل امكانياتها لنجاح هذه التجربة التي تشارك فيها فلسطين للمرة الأولى.



بدوره أشار محمود لافي رئيس قسم الإشراف التربوي إلى أن الدراسة تهدف لقياس مدى تأثير الأنظمة التربوية على مستوى تحصيل الطلبة، والمساعدة في تحسين جودة النظم التعليمية وبيئات التعلم وعلاج أوجه القصور وتحسين نتائج الأداء لتحقيق الاستفادة القصوى للطلبة.



وفي سياق آخر، أطلقت مديرية التربية والتعليم برفح المرحلة الثانية من تدريب الطلبة على الذكاء الاصطناعي الذي يساعد الطلبة على التفكير الفائق، وتحليل البيانات، والتعامل مع روبوتات وأجهزة الكترونية فائقة الدقة والذكاء، تحاكي طرق تفكير الإنسان وبالتالي مواكبة التطور التكنولوجي الهائل الذي يجب أن يكون طلبتنا على دراية به ويمتلكون المهارات والقدرات للتعامل معه لخدمة مدارسهم ومجتمعهم ووطنهم.



من جانبه، أوضح رئيس قسم التقنيات التربوية د. مجدي برهوم أن هناك خطة متسارعة وطويلة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي للاستمرار في تدريب أكبر عدد من الطلبة على التعامل مع هذه الأجهزة بل صناعتها، وأكد أن قسمي التقنيات والإشراف مسخرين كل إمكانيات المديرية البشرية والمادية لصناعة جيل متطور وبناء يتعامل بكل ذكاء واحترافية مع هذه الأجهزة.



وأضاف برهوم أن الطلبة في هذه المرحلة يتلقون التدريب على التعامل مع تطبيقات برنامج Picto Blox والأردوينو والذكاء الصناعي، ولغة بايثون، والخوارزميات وأنواع المتغيرات، والعمليات الحسابية والشرطية والمدخلات، عبر 10 لقاءات وجاهية.



يذكر أن مدرسة ثانوية الكويت للبنات تستضيف التدريب بمتابعة من مديرة المدرسة أ. حليمة برهوم، ومدربي الطلبة معلمي التكنولوجيا: أ. أميمة النحال، وأ. سامي أبو عاذرة.