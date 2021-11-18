وكالة الرأي الفلسطينية جبارين: المقاومة لن تترك الأسرى يواجهون الموت البطيء وكالة الرأي الفلسطينية شركة الكهرباء تؤكد على جهوزيتها الكاملة لاستقبال فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأشغال تبدأ بإعداد الخطة الاستراتيجية للأعوام 2022 - 2024 وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تنظم زيارة الى مقر الشرطة بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الأسير "سامي العمور" ينال حريته بانضمامه لتعداد الشهداء وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تفتتح مسجد الفاضلة مريم العطية بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد دورةً علميةً بعنوان "صناعة الإعراب في علم النحو" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم والديوان يعقدان ورشة عمل تحضيرية للوظائف الإشرافية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح يبدأ عقد دورات تدريبية للمعلمين ضمن مشروع "بيزا " وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح يبدأ تدريب المعلمين على تفعيل حقيبة العلوم والتكنولوجيا
أخبار » الأخبار الحكومية

ويطلق المرحلة الثانية من تدريب الطلبة على الذكاء الاصطناعي

تعليم رفح يبدأ عقد دورات تدريبية للمعلمين ضمن مشروع "بيزا "

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:52

تعليم رفح يبدأ عقد دورات تدريبية للمعلمين ضمن مشروع "بيزا "
تعليم رفح يبدأ عقد دورات تدريبية للمعلمين ضمن مشروع

رفح- الرأي

بدأت مديرية التربية والتعليم برفح سلسلة دورات تدريبية تستهدف معلمي اللغة العربية والرياضيات والعلوم ضمن الدراسة الدولية "بيزا"، والتي تهدف لتقييم المعارف والمهارات التي تعكس التغيرات الحالية في المنهاج، وتطبيق الأسلوب المدرسي الهادف إلى استخدام المعرفة والتحديات اليومية، لتعكس قدرة الطلبة على مواصلة التعليم مدى الحياة بتطبيق ما تعلموه في المدرسة في مختلف مجالات حياتهم، وتقييم اختياراتهم وقراراتهم.


وأوضح أ. سمير الحوراني مدير الدائرة الإدارية أن دراسة بيزا تستهدف طلبة العاشر كمرحلة أولى، وستطبق على باقي المراحل والمباحث في مراحلها القادمة، وأن المديرية وضعت استراتيجية وسخرت كل امكانياتها لنجاح هذه التجربة التي تشارك فيها فلسطين للمرة الأولى.


بدوره أشار محمود لافي رئيس قسم الإشراف التربوي إلى أن الدراسة تهدف لقياس مدى تأثير الأنظمة التربوية على مستوى تحصيل الطلبة، والمساعدة في تحسين جودة النظم التعليمية وبيئات التعلم وعلاج أوجه القصور وتحسين نتائج الأداء لتحقيق الاستفادة القصوى للطلبة.


وفي سياق آخر، أطلقت مديرية التربية والتعليم برفح المرحلة الثانية من تدريب الطلبة على الذكاء الاصطناعي الذي يساعد الطلبة على التفكير الفائق، وتحليل البيانات، والتعامل مع روبوتات وأجهزة الكترونية فائقة الدقة والذكاء، تحاكي طرق تفكير الإنسان وبالتالي مواكبة التطور التكنولوجي الهائل الذي يجب أن يكون طلبتنا على دراية به ويمتلكون المهارات والقدرات للتعامل معه لخدمة مدارسهم ومجتمعهم ووطنهم.


من جانبه، أوضح رئيس قسم التقنيات التربوية د. مجدي برهوم أن هناك خطة متسارعة وطويلة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي للاستمرار في تدريب أكبر عدد من الطلبة على التعامل مع هذه الأجهزة بل صناعتها، وأكد أن قسمي التقنيات والإشراف مسخرين كل إمكانيات المديرية البشرية والمادية لصناعة جيل متطور وبناء يتعامل بكل ذكاء واحترافية مع هذه الأجهزة.


وأضاف برهوم أن الطلبة في هذه المرحلة يتلقون التدريب على التعامل مع تطبيقات برنامج Picto Blox والأردوينو والذكاء الصناعي، ولغة بايثون، والخوارزميات وأنواع المتغيرات، والعمليات الحسابية والشرطية والمدخلات، عبر 10 لقاءات وجاهية.


يذكر أن مدرسة ثانوية الكويت للبنات تستضيف التدريب بمتابعة من مديرة المدرسة أ. حليمة برهوم، ومدربي الطلبة معلمي التكنولوجيا: أ. أميمة النحال، وأ. سامي أبو عاذرة.

تعليم رفح يبدأ عقد دورات تدريبية للمعلمين ضمن مشروع 256811759_2814980928793412_7194846388792552525_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟