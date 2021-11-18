التعليم والديوان يعقدان ورشة عمل تحضيرية للوظائف الإشرافية

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل تحضيرية لمقابلات الوظائف الإشرافية الخاصة بدوائر الوزارة وذلك بالتعاون مع ديوان الموظفين العام.



وشارك في الورشة مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التعليم أ. رائد صالحية، ومدير عام التعيينات في ديوان الموظفين أ. فدوان أبو شريعة، وعدد من المكلفين بإجراء المقابلات.



وهدف اللقاء إلى استكمال كافة الإجراءات الفنية والإدارية والعلمية لعقد المقابلات بالشكل الأمثل.



وجرى مناقشة عدة أمور منها: البروتوكول الخاص بمقابلات التوظيف، واعتماد محاور ومعايير ومجالات التقييم ، وترتيب الأدوار وتوزيع المسؤوليات بين أعضاء اللجان، والنظام المحوسب الخاص بالمقابلات.



كما جرى التطرق إلى جميع التعليمات والسياسات العامة التي تضبط مبدأ الشفافية والنزاهة.

