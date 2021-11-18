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أوقاف الشمال تعقد دورةً علميةً بعنوان "صناعة الإعراب في علم النحو"

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:56

أوقاف الشمال تعقد دورةً علميةً بعنوان "صناعة الإعراب في علم النحو"
أوقاف الشمال تعقد دورةً علميةً بعنوان

غزة- الرأي

عقد قسم الدعوة والإرشاد في مديرية أوقاف الشمال، الدورة العلمية الثانية بعنوان "صناعة الإعراب في علم النحو".

جاء ذلك بحضور أحد قادة العمل الاسلامي في المحافظة د. عماد الشنطي, ورئيس قسم الدعوة والارشاد في المديرية أ. مطيع السيلاوي, ومدرس الدورة أ. ايهاب حمدان, ولفيف من الدعاة والخطباء, وموظفي المديرية.

وأكد الشنطي علي أهمية اللغة العربية في حياة المسلمين عامة، والدعاة على وجه الخصوص، لما لها من دور مهم في انتقاء الكلمات، واختيار الأسلوب اللَّبق الأمثل، منوهاً بأن الداعيةُ المتعامل مع هذا المنهج الدعويّ هو الداعيةُ الناجحُ، والبصير بضرورات الدعوة، العاملُ بالآليّة الدعويّة الفاعلة في مجتمعه.

وشدد علي ضرورة فهم القرآن الكريم والسنة النبوية والأساليب العربية فهما سليما, مثمناً جهود قسم الدعوة والارشاد المبذولة في الارتقاء بالواعظ والخطيب.

من جهته، استعرض السيلاوي عدداً من البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها لتطوير العمل الدعوي, وتوفير بيئة ملائمة للعمل, لتحقيق أفضل النتائج المرجوة, ومواجهة التحديات التي يمر بها الداعية بروح ايجابية.

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