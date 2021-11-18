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أوقاف الشمال تفتتح مسجد الفاضلة مريم العطية بالمحافظة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:59

أوقاف الشمال تفتتح مسجد الفاضلة مريم العطية بالمحافظة
أوقاف الشمال تفتتح مسجد الفاضلة مريم العطية بالمحافظة

غزة- الرأي

افتتحت مديرية أوقاف الشمال، مسجد الفاضلة مريم العطية  شمال المحافظة، بحضور رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر ومدير المديرية الأوقاف، د. مرسي سلمان، ورئيس جمعية قوافل الخير أ. منصور ريان، وقيادات مجتمعية وشخصيات اعتبارية ولفيف من العلماء والدعاة وأهالي الحي.

وفي كلمة له، قال بحر:" إن المؤمن يفرح ببناء المسجد أكثر من فرحته ببناء منزله، فالمساجد تربي الجيل على التقوى والايمان والعقيدة ولولاها لعم الفساد في الأرض"، مشيداً بدور الأخت الفاضلة (مريم العطية) وتبرعها لبناء هذا المسجد الكريم، سائلا المولى عز وجل أجر وثواب غير منقطع لها في الدنيا والآخرة.

وأوضح سلمان أن بناء المساجد يعني بناء الانسان المسلم والحضارة الإسلامية، مثمناً جهود جمعية قوافل الخير علي عملها وسعيها لبناء المسجد، والشروع بتجهيزه وصولا لافتتاحه في مشهد مهيب أمام حضور كبير.

 وقال: "الأخت الفاضلة مريم العطية ارتضت أن يكون لها سهماً كبيراً على أرض فلسطين، خاصة في قطاع غزة ببناء هذا المسجد الكريم، فطوبى لها بما فازت به من خير عظيم، وطوبى لها فوزها ببيت في الجنة بإذن الله".

وتخلل الافتتاح فعاليات ايمانية ومديح نبوي واستعراض للمراحل التي مر بها انشاء المسجد، وافتتاحه ليستقبل المصلين لأداء عباداتهم.

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