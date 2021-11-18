أوقاف خان يونس تنظم زيارة الى مقر الشرطة بالمحافظة

خان يونس- الرأي

نظمت مديرية أوقاف خان يونس، زيارة الى مكتب محافظ الشرطة العميد على القدرة، جاء ذلك بحضور مدير المديرية د. محمد الغلبان ومدير عام الأملاك بالوزارة أ. مازن النجار، في اطار التعاون مع المؤسسات الحكومية وفتح آفاق تعاونية جديدة.

وأكد الغلبان علي أهمية هذه الزيارة للمراكز الشرطية لما لها من دور كبير في حفظ الامن و ضبط السلوكيات و محاربة الظواهر الشاذة في المجتمع، مستعرضاً بعض الجوانب المشتركة، فيما يتعلق بمركز الراصد الشرعي المنوي اطلاقه خلال الفترة المقبلة، و انعكاسه على جانب الالتزام و الحفاظ على القيم داخل المجتمع.

وأشار إلى أن رسالة الأوقاف لها بالغ الأثر في ترسيخ القيم والأخلاق ما ينعكس ايجابا على الأمن العام والسلوك القويم، مشيداً بجهود جهاز الشرطة و سياسته الحكيمة في ادارة شؤون المحافظة.

ونوه النجار إلي عدة قضايا عالقة وتحتاج إلى معالجة، من أبرزها تسوية ملف مركز شرطة "معن"، والمساهمة في عناية المقابر بالمحافظة.