شركة الكهرباء تؤكد على جهوزيتها الكاملة لاستقبال فصل الشتاء

غزة- الرأي

أكدت شركة توزيع كهرباء غزة أن طواقمها على جهوزية كاملة لاستقبال فصل الشتاء، وأنها نفذت عشرات المهمات قبل الدخول الفعلي في هذا الموسم.



وقالت الشركة، إنها تأمل من المواطنين الالتزام بتعليماتها وارشاداتها المرتبطة بهذا الفصل للحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.



وأشارت إلى أن طواقمها تعمل على مدار الساعة دون توقف بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، داعية الجميع لعدم التردد في طلب الخدمة عبر الرقم 133، وخاصة وقت الطوارئ.



ودعت الشركة المواطنين لسرعة التبليغ عن أي حدث طارئ يتعلق بشبكة الكهرباء أو مكوناتها المختلفة لأن التبليغ السريع يساهم في الحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم.



وأضافت أنها أنجزت الشركة العديد من المشاريع المتنوعة وقطعت شوطاً مهماً في تحديث منظومتها مما انعكس بشكل لافت على جودة خدمتها في الآونة الاخيرة، وهي تسعى جاهدة لاستكمال مساعيها الجادة في هذا الجانب.



كما وأكدت أن التعدي على شبكة الكهرباء بمختلف الأشكال يعيق ويؤخر عمليات التطوير وهو من أبرز العوامل والأسباب التي تؤدي لحدوث عجز كهربائي، وتؤثر على استقرار التيار وتعرض حياة المواطنين للخطر.



وحثت الشركة الجميع لمساندة جهودها في عملية التوعية بأهمية المحافظة على مقدرات الكهرباء الوطنية وكذلك جهود التوعية من مخاطر التعامل مع الكهرباء وخاصة خلال فصل الشتاء.