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ديوان الموظفين يواصل عقد اللقاءات للجان القطاعات الحكومية

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:24

ديوان الموظفين يواصل عقد اللقاءات للجان القطاعات الحكومية
ديوان الموظفين يواصل عقد اللقاءات للجان القطاعات الحكومية

غزة- الرأي

عقد ديوان الموظفين العام في مقره بمدينة غزة، /الخميس/ الموافق الثامن عشر من نوفمبر الجاري، اللقاء الرابع عشر من اللقاءات التحضيرية لأعمال لجان المقابلات الإشرافية.

واستهدف اللقاء الرابع عشر، عدة قطاعات حكومية منها القطاع القانوني والقطاع القضائي، إلى جانب القطاعين الاقتصادي والتدريبي، بحضور المدراء من دوائر تلك القطاعات ، الذين يشكلون لجان المقابلات الشفوية للوظائف الإشرافية.

ومن المقرر أن يشمل القطاع القانوني والقضائي (6) وظائف إشرافية، من دوائر القضاء بواقع (96) متقدم ومتقدمة، فيما يشمل القطاع الاقتصادي (9) وظائف اشرافية بواقع (84) متقدم ومتقدمة، أما قطاع التدريب فيشمل (5) وظائف بواقع (66) متقدم ومتقدمة.

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