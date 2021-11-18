مدير عام المستشفيات يبحث تطوير خدمات الطوارئ بمستشفى بيت حانون

غزة- الرأي

بحث د. عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، تطوير أقسام الطوارئ وتحديدا فى مستشفى بيت حانون، وذلك خلال لقائه اليوم بمؤسسة أطباء العالم بلجيكا MSF وبحضور د.محمد العطار مدير طب الطوارئ.



وتم خلال اللقاء التوافق على تطوير أقسام الطوارئ في المستشفيات الطرفية كمرحلة أولى، حيث تم اختيار مستشفى بيت حانون كونه يقع في منطقة هامة وضرورية، الى جانب وجوده في منطقة حدودية، كما وأنه مستشفى متقدم في التعامل مع إصابات الطوارئ.



وناقش د.صباح تحسين وتجويد خدمات الطوارئ في أكثر من محور أبرزها اجراء تقييم شامل لخدمة الطوارئ في مستشفى بيت حانون ورصد الجوانب التي تحتاج إلى عمليات التحسين والتطوير، كذلك العمل على بناء قدرات العاملين في أقسام الطوارئ، وتجهيزها بالاحتياجات اللازمة.



كما ناقش وضع تصور مشترك للبنية التحتية لقسم الطوارئ بمستشفى بيت حانون والتوافق على نموذج يلبى احتياجات خدمة الطوارئ والمكونات الأساسية ويسمح بتقديم الخدمة بشكل لائق.



وقدم د.صباح شكره لمؤسسة أطباء العالم بلجيكا على دعمهم واشرافهم على مشروع التوسعة في مستشفى بت حانون بالتعاون مع الإدارة العامة للمستشفيات، لافتا الى أن هذا المشروع أولى المشاريع الى سيتم تنفيذها في أقسام طوارئ المستشفيات.