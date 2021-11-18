وزارة السياحة تطلع لجنة التربية بالتشريعي على دورها في الحفاظ على الآثار

غزة- الرأي

اطلع وكيل وزارة السياحة والآثار د. إبراهيم جابر، لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي خلال لقاءه بهم أمس في موقع تلم ام عامر الأثري على دور الوزارة وجهدها في الحفاظ على المواقع الاثرية والسياحية.



ورأس وفد التشريعي رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية د. عبد الرحمن الجمل وضم النواب د. محمد شهاب ود. سالم سلامة ود. يوسف الشرافى ود. خميس النجار حيث استمعوا من وكيل الوزارة والمدراء العامون شرح مفصل حول جهود الوزارة ودورها في الحفاظ على المواقع والمقتنيات الاثرية وتطوير الموافق السياحية في قطاع غزة واستجلاب مشاريع ترميم تقدر بملايين الدورات.



وأكد جابر على حرص الوزارة على تطوير القطاع السياحي والأثري، مشيراً الى ان بعض جهود الوزارة في عمليات التنقيب والترميم للمواقع الاثرية بتمويل من مؤسسات دولية ، وكذلك توثيق وتسجيل كافة اللقى الأثرية بالسجل الوطني للحفاظ بحيث يكون لها شهادة تعريفية موثقة .

وكذلك المتابعة والاشراف على المتاحف والمجموعات الخاصة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها بالقيام بواجباتها للحفاظ على المقتنيات فضلاً عن النهوض بالواقع السياحة الداخلية المتنامي منوها ان الوزارة تشرف على ما يزيد عن 1200 مرفق سياحي ما بين الفنادق والمطاعم والشاليهات والمنتجعات والتي لها الاسهام فى تنمية العائد الوطني الاقتصادي .



وشدد جابر على تضافر الجهود وتعزيز الحفاظ على الموروث الثقافي التاريخي للشعب الفلسطيني عبر الإسراع بإقرار قانون الآثار الفلسطيني، والتنقيب والتأهيل والصيانة للمواقع الاثرية وتجسيد البعد الوطني التوعوي للمواطنين والزوار بأهمية وقداسة تاريخ فلسطين وعراقة حضارته المتجذرة والممتدة منذ فجر التاريخ، ودعم واسناد وتطوير السياحة الداخلية.



من جانبه أثني وفد التشريعي على دور الوزارة في التطوير الكبير الذى حدث في المواقع الاثرية حيث اجرى جولة في داخل موقع "ام عامر" الاثرى واطلع على مشروع الترميم والتطوير في الموقع واستمع الى شرح مفصل حول تاريخ الموقع ومراحل تطويره، واكدوا على استمرار التواصل والتعاون ما بين الوزارة والمجلس التشريعي لتذليل العقبات ، ومساعدة الوزارة على الحفاظ على التاريخ والهوية الحضارية .

