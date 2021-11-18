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وزارة العمل تناقش عدة ملفات مهمة مع المجلس التشريعي

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:09

وزارة العمل تناقش العديد من الملفات المهمة مع المجلس التشريعي
وزارة العمل تناقش العديد من الملفات المهمة مع المجلس التشريعي

غزة- الرأي

ناقشت وفد من وزارة العمل، اليوم الخميس، العديد من الملفات المهمة مع لجنة الرقابة والثقافة في المجلس التشريعي الفلسطيني، ممثلة في النائب أ. هدى نعيم، والنائب د. عبد الرحمن الجمل، والنائب د. يحيى موسى.
وضم وفد الوزارة أ. محمد طبيل القائم بأعمال وكيل وزارة العمل، ومدير عام خدمة التشغيل، ومدير الرقابة الداخلية د. ماجد إسماعيل، وممثلي عن التشغيل أ. عبد الله شحيبر، وم. أديب قشطة، وأ. إبراهيم شحيبر.
وهدفت الزيارة إلى توضيح ملف التشغيل بشكل مفصل، وإطلاع اللجنة على جميع حيثياته.
وتبنت لجنة الرقابة والثقافة رؤية وزارة العمل في إدارة ملف المشاريع الصغيرة، ودعم موازنة الوزارة المخصصة للتشغيل المؤقت، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لتطبيق سياسات التشغيل، بهدف تحقيق التنمية، وتبني فرض 5% من مشاريع إعادة الإعمار لصالح برامج التشغيل المؤقت.

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