أبو الريش يتفقد حالات مرضى زراعة الكلى الـ 5

غزة- الرأي

أشاد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش خلال جولة نظمها على رأس وفد من وزارة الصحة لمجمع الشفاء الطبي بغزة اليوم الخميس، بالنجاحات المستمرة لبرنامج زراعة الكلى في قطاع غزة والتي توجت بزراعة 5 حالات كلى جديدة ضمن المرحلة الثامنة للبرنامج الثاني لزراعة الكلي برئاسة استشاري جراحة الأوعية الدموية وزراعة الكلى الدكتور وليد مسعود بالشراكة مع الطاقم الجراحي المحلي في مجمع الشفاء الطبي

كما أعرب د. أبو الريش عن اعتزازه بالكوادر الطبية المحلية التي تمكنت من إجراء 4 عمليات زراعة كلى من أصل 5 عمليات خلال المرحلة الحالية، مثمناً في الوقت ذاته جهود جمعية إغاثة أطفال فلسطين في تسهيل إجراءات وصول الوفد الطبي الأردني إلى قطاع غزة وجهودها المتعلقة بالفحوصات التي تسبق عمليات زراعة الكلى في القطاع.

ولفت د. أبو الريش إلى أن وزارته مقبلة على توطين خدمات زراعة الكلى في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة بعد تدريب عدد من الكوادر البشرية على إجراء التحاليل الخاصة بتطابق الأنسجة التي تسبق زراعة الكلى في قطاع غزة، وهو ما سيمثل نقلة نوعية ومتقدمة في مجال إجراء زراعة الكلى في قطاع غزة.

وأكد د. أبو الريش أن وزارته حريصة على استمرار وتطوير كافة البرامج الجراحية للمواطنين، والتي يأتي من بينها برنامج زراعة الكلى والذي يمثل إنقاذ حياة والانتقال بمريض الكلى من المعاناة واللاحياة إلى الحياة”.

إلى ذلك، قال استشاري جراحة الأوعية الدموية وزراعة الكلى د.وليد مسعود إن العمليات استمرت على مدار يومين حيث تم إجراء في اليوم الأول 3 عمليات لزراعة الكلى، فيما تم إجراء عمليتين أخرتين خلال اليوم الثاني وأن جميع المرضى الذين أجريت لهم العمليات بخير وعادت وظائف الكلى للعمل على النحو الطبيعي.

وأشاد د. مسعود بالطواقم الطبية والتمريضية وطواقم التخدير والفنيين من الطواقم الطبية المحلية والتي وصفها بأنه تتمتع بالكفاء العالية في تحضير وإجراء العمليات.