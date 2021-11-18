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بناء على توصية مجلس الوزراء

جودة البيئة: تشكيل لجنة وطنية لحماية البيئة في فلسطين

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:14

جودة البيئة: تشكيل لجنة وطنية لحماية البيئة في فلسطين
جودة البيئة: تشكيل لجنة وطنية لحماية البيئة في فلسطين

غزة- الرأي

عقدت سلطة المياه وجودة البيئة اجتماعا مع جهات الاختصاص لتشكيل لجنة وطنية لحماية البيئة في فلسطين.


وجاء الاجتماع لتشكيل لجنة وطنية لسلامة البيئة داخل المجتمع بناء على توصية من مجلس الوزراء الفلسطيني ولجنة الخدمات الصحية لوزارة الصحة.


وأكد مدير عام وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة م.بهاء الدين الأغا أن أبرز مهام وأهداف اللجنة يتمثل في تحديد أولويات العمل والتدخلات المطلوبة في قطاع البيئة والعمل على حماية البيئة الفلسطينية بالتنسيق و التعاون ما بين كافة الجهات ذات العلاقة كما أكد على أهمية العمل على تسويق وتمويل برامج ومشاريع لحماية و تنمية البيئة الفلسطينية.
 

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