الزراعة تنظم ورشة عمل حول" مؤشرات القطاع الزراعي والتحليل البيئي"

غزة- الرأي

عقدت وزارة الزراعة صباح اليوم في مقر مركز التدريب التابع للوزارة ورشة عمل حول” مؤشرات القطاع الزراعي والتحليل البيئي" .

جاء ذلك، بحضور وكيل الوزارة د. أيمن اليازوري وم.وائل ثابت مدير عام التخطيط والسياسات، والمدراء العامون ومدراء المديريات والادارات العامة بالوزارة.



وأكد اليازوري على تعزيز جانب البيانات والمعلومات من حيث الكمية و النوعية، وذلك من خلال بناء نظام المعلومات الزراعي لترشيد اتخاذ القرارات.



وأشار إلى أهمية المحافظة على القدرات الزراعية والبيئية، وذلك بالمحافظة على استدامة الموارد.



بدوره، استعرض م. ربيع عوض من الإدارة العامة للتخطيط والسياسات خلال الورشة، أبرز المؤشرات القطاعية للزراعة والتنمية الريفية ، ومؤشرات القطاعات الزراعية الفرعية ، وإدارة الموارد الطبيعية، وسياسة الأراضي وإدارتها.



وقد تخلل الورشة العديد من النقاشات والمداخلات التي أغنت المحتوى المعروض.

