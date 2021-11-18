الزراعة تتابع الأصناف الجديدة من الخضار الواردة الى القطاع

غزة- الرأي

شرعت اللجنة الفنية المكلفة في وزارة الزراعة، بمتابعة أصناف الخضار الجديدة الواردة إلى قطاع غزة،جولات ميدانية على عدد من المزارع التي يتم فيها تجربة عدد من أصناف الخضار الجديدة ( بندورة – فلفل – خيار_كوسا _أصناف أخري ) لدى عدد من المزارعين الرياديين،اضفة الى تفقد محررة حطين جنوب قطاغ غزة.



ويأتي ذلك استمراراً للجولات الميدانية التي تنفذها اللجنة في متابعة الأصناف الجديدة من الخضار التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة بواسطة موردي التقاوي والبذور والشركات الزراعية وذلك في إطار متابعة وزارة الزراعة و ضبطها لمدخلات الإنتاج الزراعي والتي تعتبر البذور واحدة من أهم هذه المدخلات.



وتعمل وزارة الزراعة على حماية المزارع الفلسطيني، ومساعدته في اختيار أفضل الأصناف من حيث الجودة والإنتاجية وأكثرها ملائمة للظروف الجوية والحد من تداول الأصناف والبذور الغير معتمدة عملاً بالخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة.

