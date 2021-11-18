التنمية الاجتماعية تستلم أدوات مساندة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة

غزة- الرأي

استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة د. غازي حمد رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري والوفد المرافق له .

جاء ذلك، بحضور د. حسام الدجنى مدير عام العلاقات العامةوالإعلام , ومدير عام الرعاية الاجتماعية أ. محمد أبو غنيم , وذلك لاستلام أدوات مساندة وكراسي متحركة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة .



بدوره شكر حمد هذا التبرع ، مثمناً عالياً هذه الجهود المبذولة لصالح ذوي الإعاقة في قطاع غزة , وطالب بمزيد من الدعم لهذه الشريحة التي تحتاج لكل مساعدة .



من جانبه أثنى المصري على جهود وزارة التنمية التي تبذلها لصالح الأسر الفقيرة واتفق الطلارفان على ضرورالتعاون والتشبيك المشترك فيما يخدم المصلحة العامة للمواطنين والفقراء .