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بالتعاون مع رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري

التنمية الاجتماعية تستلم أدوات مساندة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:24

التنمية الاجتماعية تستلم أدوات مساندة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة
التنمية الاجتماعية تستلم أدوات مساندة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة

غزة- الرأي

استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة د. غازي حمد رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري والوفد المرافق له .

جاء ذلك،  بحضور د. حسام الدجنى مدير عام العلاقات العامةوالإعلام , ومدير عام الرعاية الاجتماعية أ. محمد أبو غنيم , وذلك لاستلام أدوات مساندة وكراسي متحركة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة .


بدوره شكر حمد هذا التبرع ،  مثمناً عالياً هذه الجهود المبذولة لصالح ذوي الإعاقة في قطاع غزة , وطالب بمزيد من الدعم لهذه الشريحة التي تحتاج لكل مساعدة .


من جانبه أثنى المصري على جهود وزارة التنمية التي تبذلها لصالح الأسر الفقيرة واتفق الطلارفان على ضرورالتعاون والتشبيك المشترك فيما يخدم المصلحة العامة للمواطنين والفقراء .

257986036_1209297939557851_1536205569681152722_n التنمية الاجتماعية تستلم أدوات مساندة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة
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