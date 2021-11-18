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"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في هنغاريا

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:32

مقر وزارة التربية والتعليم
مقر وزارة التربية والتعليم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس عن توفر عدد من المنح الدراسية في هنغاريا للعام الدراسي 2022-2023، وذلك في مختلف التخصصات ولمختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه).

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها الشروط، والوثائق المطلوبة، وآلية تقديم الطلبات، والمواعيد النهائية للتقديم.

وأوضحت "التعليم العالي" أن تقديم الطلبات، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة برام الله أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

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