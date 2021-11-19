اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري وتتخذ عدة قرارات

غزة-الرأي

عقدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلستها رقم 36/2021 في مقرها الدائم بوزارة الحكم المحلي لمناقشة عدة ملفات وإصدار القرارات الخاصة بها.

وترأس اللجنة الوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي م.سعيد عمار، وبحضور كامل أعضاء اللجنة حيث تم عرض الملفات البالغ عددها 24 موضوع .

حيث تمت الموافقة على عدد (7) من معاملات الترخيص ومناقشة (10) ملف تفصيلي لشوارع وأحياء سكنية في محافظات غزة، حيث تنوع اتخاذ القرارات فيها ما بين ادخال تعديلات وإيداع وتصديق نهائي.

كما ناقشت اللجنة المركزية عدد (5) ملفات تتعلق بمشاريع تقسيم وإفراز.

وفيما يتعلق بالمتفرقات فقد تم عرض عدد (2) ملفات متفرقة كانت قرارات اللجنة فيها ما بين الموافقة وتشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع.

