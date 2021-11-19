بلدية خان يونس تبحث التعاون المشترك مع النيابة والشُرطية

غزة-الرأي

بحثت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة سبل تعزيز التعاون المشترك مع النيابة العامة والقيادة الشُرطية بما يحافظ على المصلحة العامة ويعزز من طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.



وضم وفد البلدية رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ومدير مكتبه م. سعد عاشور، ومدير الدائرة القانونية أ. خليل بكري، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، والمساعد القانوني أ. جمعة البيوك، ورئيس قسم المتابعة م. وحيد زعرب، وموظفي وحدة المتابعة والضبط الميداني، قد أجروا زيارات ميدانية إلى رئيس النيابة العامة بخان يونس ومدراء المراكز الشُرطية، وذلك لتهنئتهم بتوليهم المناصب الجديدة وبحث أفاق التعاون تحقيقًا للمصلحة العامة.



وذكر م. سعد عاشور أن الزيارات الميدانية تضمنت عقد لقاءات منفصلة مع رئيس نيابة خان يونس أ. علاء أبو رومية، ومدير مركز شرطة خان يونس المدينة الرائد مهدي العقاد، ومدير المباحث العامة بخان يونس المقدم إبراهيم زقوت، ومدير الدوريات المركزية لشرطة خان يونس الرائد أحمد الترتوري، ومدير مركز شرطة غرب خان يونس المقدم محمد الدرباشي، ومدير الشرطة البحرية بخان يونس العقيد مصطفى الجعبير، ومدير مركز شرطة القرارة العقيد باسل الغلبان، ومدير شرطة المرور المقدم ياسر الهويدي، ومدير مركز شرطة معن المقدم إبراهيم إصليح، ومدير عمليات المركزية لشرطة خان يونس المقدم محمود البريم، بمشاركة ضباط الشرطة.



وأكد م. عاشور أن وفد البلدية ناقش جُملة من الملفات التي تخدم جميع الأطراف، مشيرًا إلى أنه تم التطرق إلى بعض الإشكاليات التي تنتج أثناء تنفيذ بعض الإجراءات المطلوبة من موظفي البلدية في قطاع الأبنية وفتح الشوارع وتفكيك التعديات، مبينًا أهمية التعاون المشترك من أجل تجاوز تلك المعيقات بما يكفل حفظ حقوق الأجيال المتعاقبة في التنعم ببيئة عمرانية سليمة، وكذلك المساعدة في تقنين اشغال الأرصفة بالبسطات التي تعيق جهود التنظيم والتطوير.



بدورهم، أكدت النيابة العامة وقيادة الشرطة والمرور حرصهم على التواصل مع بلدية خان يونس وإدارتها التنفيذية وكل مكونات المجتمع المحلي من أجل دعم وإسناد جهود تطبيق النظام ، مثمنين في ذات السياق دور البلدية في استمرارية تقديم خدماتها للمواطنين بالرغم من شح الموارد وقلة الإمكانيات لتمتين وتحصين الجبهة الداخلية في ظل الظروف التي تعصف بشعبنا.

