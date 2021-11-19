وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة خانيونس" تُنهي ملفات 16 غارمًا وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يشيد بجهود الصحة وخدماتها المتطورة بمركز نوره لغسيل الكلى وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تبحث التعاون المشترك مع النيابة والشُرطية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري وتتخذ عدة قرارات وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يستقبل رئيس مؤسسة التفكير البريطانية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الاحتلال تطالب بهدم فوري لأحد أحياء القدس وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يحرقون أحد مرافق سجن "عسقلان" وكالة الرأي الفلسطينية الأسير "الأعرج" ينتصر على السجان ويعلق إضرابه
أخبار » الأخبار الحكومية

"شرطة خانيونس" تُنهي ملفات 16 غارمًا

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:06

11
11

أنهت شرطة محافظة خانيونس ملفات 16 موقوفاً في نظارات مراكز شرطة المحافظة من الغارمين أصحاب الذمم المالية.

وذكر المقدم أحمد صيام رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات الغارمين المتعسّرين أنه وبالتعاون مع جميعة وفاء المحسنين الخيرية تم الافراج عن 16 غارماً من أصحاب الذمم المالية بعد دفع المبالغ المتراكمة عليهم.

وبين المقدم صيام أن هذه المبادرة الكريمة جاءت من أجل التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة، مشيراً إلى تسوية الأوضاع القانونية لهم حيث تُقدر قيمة المبالغ المدفوعة 4700 شيكل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟