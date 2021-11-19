"شرطة خانيونس" تُنهي ملفات 16 غارمًا

أنهت شرطة محافظة خانيونس ملفات 16 موقوفاً في نظارات مراكز شرطة المحافظة من الغارمين أصحاب الذمم المالية.

وذكر المقدم أحمد صيام رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات الغارمين المتعسّرين أنه وبالتعاون مع جميعة وفاء المحسنين الخيرية تم الافراج عن 16 غارماً من أصحاب الذمم المالية بعد دفع المبالغ المتراكمة عليهم.

وبين المقدم صيام أن هذه المبادرة الكريمة جاءت من أجل التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة، مشيراً إلى تسوية الأوضاع القانونية لهم حيث تُقدر قيمة المبالغ المدفوعة 4700 شيكل.