الصحة تناقش تفعيل منظومة متابعة جودة العمل في مرافقها المختلفة

غزة- الرأي

ناقشت ادارة التمريض آليات تفعيل منظومة الإشراف والمتابعة في مرافق وزارة الصحة، وذلك بهدف تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي ضم كلا من د. خليل شقفة و د. معتصم صلاح من الإدارة العامة للتمريض، د. ايمن الحلبي مدير عام الرقابة الداخلية، و أ. كمال موسى و د. إياد شقورة من وحدة التخطيط.



وأكد د. خليل شقفة مدير عام التمريض على أهمية اعداد دليل عمل يتم من خلاله تفعيل منظومة الإشراف وتحديد مهام ومسؤوليات كل مستوى اشرافي وقيام هذا المستوى بواجباته على الوجه المطلوب، منوها إلى أهمية متابعة المشاريع.



من جانبه أكد د. أيمن الحلبي مدير عام الرقابة الداخلية أهمية توحيد نماذج الإشراف وتحديد مسؤوليات المستويات الإدارية المختلفة واستمرار حالة المتابعة وتدريب العاملين على آليات الإشراف ومعالجة الأخطاء والتجاوزات بشكل مهني سليم، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بنماذج ناجحة من بعض الدول وتبنيها بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها وتطبيقها على المستوى التجريبي في مستشفى يتم تحديده قبل التعميم.

إلى ذلك تولى د. إياد شقورة من وحدة التخطيط شرح ورقة عمل قامت الوحدة على اعدادها تضمنت العديد من النقاط التي تعنى بإيجاد إطار عمل يمكن المستويات الإشرافية المختلفة من مزاولة مهامها وتفعيل منظومة التدريب على كيفية الاستفادة من الموارد المتاحة والعمل على المتابعة المستمرة وتصحيح الأخطاء.



في نهاية اللقاء، أكد المشاركون على أهمية استمرار الجلسات وتشكيل لجنة دائمة لتفعيل منظومة الإشراف بوزارة الصحة تقوم بإعداد دليل عمل يحدد مهام ومسؤوليات المستويات الإشرافية المختلفة وحوسبة هذا النظام وفق آليات مهنية تسهل عملية المتابعة.