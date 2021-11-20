الحكم المحلي تتفقد أوضاع الشوارع والمفترقات في ظل المنخفض الجوي

غزة-الرأي

تفقدت وزارة الحكم المحلي بصفتها رئيس لجنة الطوارئ الحكومية للشتاء أوضاع الشوارع والمفترقات التي تعرضت للقصف في عدوان مايو 2021

حيث تم الاجتماع مع لجان الطوارئ المحلية التي تنعقد بشكل دائم في كافة الهيئات المحلية من أجل الوقوف على جهود هذه اللجان وتدخلاتها .

وكانت تلك اللجان قد بدأت بالتحضير قبل المنخفض الجوي وتستمر حتى نهايته..

وأكدت الوزارة أن لجنة الطوارئ الحكومية والتي تضم كافة الوزارات والجهات الشريكة سوف تكون دائما سندا في التعامل المباشر مع كافة الطوارئ من أجل المحافظة على سلامة المواطنين و ومساعدتهم وحمايتهم من أي اخطار قد يتعرضون لها.

