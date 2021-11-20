البرازيلى رونالدينيو يسجل هدفا رائعا فى بوردو بالدوري الفرنسى

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.



قبل أن ينتقل الساحر البرازيلى رونالدينيو إلى صفوف برشلونة الإسبانى لم يكن يعرفه كثيرين، حيث إن شهرته الحقيقية بدأت فى كأس العالم 2002 عندما تألق وقاد منتخب السامبا للفوز باللقب.



ولكن رغم كل ذلك فإن رونالدينيو كان لاعباً مذهلاً أثناء وجوده فى صفوف باريس سان جيرمان، وقدم مستويات رائعة للغاية جعلت برشلونة لا يتنازل عن التعاقد معه، وكان من أجمل أهدافه الهدف الرائع الذى سجله فى شباك بوردو بنصف نهائى كأس فرنسا عام 2003، من تسديدة "لوب" خيالية"، وكان هو الهدف الثانى له فى اللقاء، ليقود البياسجى للفوز 2 / 0 والتأهل لنهائى البطولة، ولكن أوكسير تُوج باللقب وقتها بعد فوزه 2 / 1، وانتقل رونالدينيو فى نهاية هذا الموسم إلى البارسا.

