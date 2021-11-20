أتلتيكو مدريد يستضيف أوساسونا لاستعادة الانتصارات فى الدوري الإسباني

يلتقى فريق أتلتيكو مدريد مع ضيفه أوساسونا، فى المواجهة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" بالموسم الحالي.

ويدخل أتلتيكو مدريد مواجهة الليلة بقيادة مدربه دييجو سيميونى، وهو يحتل المركز الرابع جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، فيما يأتي أوساسونا في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

وحصد الروخى بلانكوس 23 نقطة في الليجا بعدما نجح في تحقيق 6 انتصارات بالإضافة إلى 5 تعادلات بينما خسر مباراة واحدة.

ويسعى أتلتيكو مدريد لاستعادة الإنتصارات من جديد في الليجا بعدما سقط في فخ التعادل 3-3 في الجولة الماضية أمام فالنسيا على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وتلقى أتلتيكو مدريد صدمة قوية قبل مواجهة أوساسونا، حيث أكد النادي في بيان رسمي عبر موقعه الرسمى إصابة مهاجمه البرتغالي جواو فيليكس وغيابه عن اللقاء المقبل أمام أوساسونا.

وأعلن الروخى بلانكوس تعرض جواو فيليكس لإصابة عضلية في ربلة الساق بعد التشخيص الطبي للإصابة بعد مغادرته لتدريبات الفريق.

وأصبح من المؤكد غياب جواو فيليكس عن لقاء أتلتيكو مدريد أمام أوساسونا، مع شكوك كبيرة حول تواجده في الأسبوع المقبل أمام ميلان بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ومن المتوقع أن يعتمد سيميوني على الثلاثي الهجومي جريزمان وكوريا وسواريز في المباريات القادمة لسد غياب فيليكس عن الفريق.