كيفية تغيير البريد الإلكترونى فى حساب آبل؟

يعتبر حساب أبل أحد أهم الأدوات التي يجب أن يستخدمها ملاك أجهزة آبل المتنوعة، وذلك لأنه يربط جميع أجهزتهم معًا، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

كما يقدم الحساب أهم المميزات التي يحتاجها مستخدموا آبل، ويزيد التوافق بين الأجهزة المختلفة من آبل، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

ونتيجةً لذلك، فإن المستخدمين يجب أن يتذكروا بيانات الدخول إلى الحساب مثل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ولكن قد يرغب بعض المستخدمين في تغيير بريدهم الإلكتروني لبريد جديد يستخدمونه أو لجعل حساب أكثر أمانًا.

ويمكنك تغيير البريد الإلكتروني لحساب آبل عبر طريقتين:

تغيير بريد حساب آبل عبر الموقع الخاص بهم

يجب في البداية قبل تسجيل الخروج من الحساب أو تغيير بياناته أن تتأكد من وجود نسخة احتياطية لجميع أجهزتك.

وقد تخسر البيانات الموجودة في الهاتف إذا قمت بإزالة البريد الإلكتروني أو تغييره دون أخذ بيانات احتياطية.

ويمكنك تغيير البريد الإلكتروني لإدارة الحساب عبر الموقع من خلال الخطوات التالية:

توجه إلى موقع حساب آبل عبر الرابط التالي، ومن ثم أدخل بيانات حساب آبل الخاصة بك.

ويقوم الموقع بعد ذلك بنقلك تلقائيًا إلى إعدادات الحساب حيث تستطيع تغييرها كما ترغب.

ويمكنك من هنا اختيار بيانات تسجيل الدخول وحماية الحساب.

وبعد ذلك قم بالضغط على اختيار حساب آبل الذي تجد تحته البريد الإلكتروني القديم.

وتظهر لك نافذة تطلب منك إدخال البريد الإلكتروني الجديد الذي ترغب بربطه مع الحساب.

وتجد لاحقًا رسالة وصلت إلى بريدك الإلكتروني لتأكيد اختيارك لتغيير الحساب الإلكتروني إن كنت ترغب في ذلك.

ويجب عليك التوجه مباشرةً إلى بريدك الإلكتروني القديم ومن ثم اختيار الرسالة التي وصلت إليك وتأكيد رغبتك في تغيير البريد الإلكتروني.

تغيير البريد عبر هاتف آيفون

لا تختلف الطريقة كثيرًا عن تغيير البريد الإلكتروني عبر موقع آبل، ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بهاتفك، ومن ثم قم باختيار حساب آيكلاود الخاص بك عبر الضغط على صورتك الشخصية.

وبعد ذلك اضغط على بيانات الإسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني من أعلى القائمة.

ومن ثم قم بالضغط على زر التعديل الموجود أعلى نافذة البريد الإلكتروني، وبعد ذلك اضغط على زر الحذف الموجود إلى جوار البريد الإلكتروني.

وعندما تظهر لك نافذة تأكيد على رغبتك في حذف البريد الإلكتروني قم بالموافقة عليها وأدخل بريدك الجديد الذي ترغب في استخدامه.

ويجب عليك تأكيد تغيير البريد عبر فتح بريد الحساب القديم ومن ثم التأكيد عليها عبر إدخال الرمز الذي يصلك عليه.