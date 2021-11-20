كيف تعرف ان شخص ما حظرك على فيس بوك؟



إذا كنت تشك في أن شخصًا ما قد حظرك على فيس بوك، فهناك عدد من الطرق السريعة والسهلة للتحقق من الآمر، حيث يمكن أن تشير العلامات التي يجب البحث عنها أيضًا إلى أن شخصًا ما قد ألغى صداقتك أو حذف حسابه، إليك ما تحتاج إلى معرفته.

كيفية معرفة ما إذا كان قد تم حظرك على فيس بوك

لا يقوم فيس بوك بإعلامك عندما يقوم شخص ما بحظرك على نظامه الأساسي، ما يعني أنه سيتعين عليك القيام ببعض البحث لمعرفة ذلك بنفسك.

أولاً: حاول البحث عن ملف تعريف الشخص الذي تشك في أنه قام بحظرك في شريط البحث أعلى صفحتك الرئيسية على فيس بوك، إذا تم حظرك ، فلن يظهر ملف التعريف في نتائج البحث.



هناك طريقة أخرى للتحقق وهي إلقاء نظرة على نفس الملف الشخصي في قائمة الأصدقاء، إذا لم يكونوا هناك ، فمن المحتمل أنك قد تم حظرك.



تتضمن الطريقة الثالثة القليل من المطاردة على Google، فبينما لا يمكنك رؤية الملفات الشخصية التي حظرتك في نتائج بحث فيس بوك ، فإنها ستستمر في الظهور في عمليات البحث العامة.



جرب البحث عن اسم هذا الشخص على فيس بوك عبر محرك بحث جوجل، وتحقق من ظهور ملفه الشخصي، وإذا كان الأمر كذلك، فاضغط عليه أو انقر فوقه.



إذا تلقيت رسالة خطأ تفيد بأن المحتوى غير متوفر ، فربما تم حظرك، ولتأكيد الحظر المشتبه به ، يمكنك محاولة عرض الملف الشخصي من حساب صديق لمعرفة ما إذا كان سيظهر لهم.



ويمكنك أيضًا استخدام تطبيق فيس بوك Messenger للتأكد من الحظر، فإذا لم يعد بإمكانك إرسال أي شيء إليهم على ماسنجر، أو لم يعد بإمكانك دعوتهم إلى الأحداث أو المجموعات ، فمن المحتمل أن تكون محظورًا.



كما ستختفي منشوراتهم أيضًا من موجز فيس بوك الخاص بك، ولن تتمكن من وضع علامة على شخص تم حظرك أو إلغاء صداقتك في منشور، وضع في اعتبارك أن العديد من العلامات التي تشير إلى قيام شخص ما بحظرك تشبه الإشارات التي تشير إلى قيام شخص ما بحذف ملفه الشخصي على فيس بوك.

