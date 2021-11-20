بلدية خان يونس وجمعية أمواج توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرات مجتمعية

غزة-الرأي

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، وجمعية أمواج للتنمية والتطوير المجتمعي مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرات مجتمعية وأنشطة مشتركة لخدمة فئات المجتمع المختلفة.

ووقع الاتفاقية ممثلاً عن البلدية مدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، والمدير التنفيذي للجمعية أ. يحيى الحرية، بحضور رئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، ومنسقتا المشاريع بالجمعية أ. نفين أبو كرش، وأ. مروج الجرو، والمثقفة المجتمعية رشا الزيتي.

وذكر الأغا أهمية مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون بين الطرفين في المجالات ذات الصلة والتي تعمل على تعزيز قيم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، مبينًا أن البلدية ستقدم كل التسهيلات للمبادرات والتدريبات التي تقدمها الجمعية في مدينة خان يونس والتي تتمثل في إتاحة استخدام المرافق والقاعات التابعة للبلدية لأغراض التدريبات وعقد والمبادرات المختلفة.

وبين الأغا أن البلدية في إطار التعاون المشترك ستقدم كل ما يلزم من احتياجات مجتمعية في المنطقة في إطار المشاريع والدراسات التي تحتاجها الجمعية فيما يتفق مع أهداف الطرفين ويخدم كافة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

ومن جانبه أوضح الحرية أن الجمعية ستقوم بفتح وتعزيز قنوات التواصل المحلية والدولية لتنفيذ مشاريع مشتركة بين الطرفين لخدمة أهالي خان يونس وفق الاحتياجات المتفق عليها، مشيرًا إلى أن الجمعية تمكنت خلال الفترة السابقة من تنفيذ مبادرات نوعية ساهمت في دفع مسيرة البناء المجتمعي في ظل الوضع الراهن من أجل تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية تم تنظيم نشاط ترفيهي للأطفال في متنزه حي الأمل شمل الألعاب الترفيهية والرياضية والمسابقات ونشاط توعية للنساء بالمنطقة حول أشكال العنف وكيفية الحد منه، بالإضافة إلى تزويد المتنزه ببعض الألعاب الخفيفة، وسيتم تركيب أخرى في حدائق خان يونس.

