"مباحث التموين" تُغلق 15 نقطة غاز عشوائية وسط الأحياء السكنية بغزة

غزة-الرأي

أغلقت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة 15 نقطة عشوائية لبيع الغاز وسط الأحياء السكنية في محافظة غزة.

جاء ذلك، خلال الجولات التفتيشية المستمرة لمباحث التموين، بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد الوطني، وبلدية غزة.

وذكرت مباحث التموين أن قرار الإغلاق الإداري لتلك النقاط العشوائية،يأتي لعدم قانونيتها، ومخالفتها المواصفات والقوانين المعمول بها، وهو ما يشكل خطورة عالية على حياة المواطنين والسكان من حولها.

وبيّنت مباحث التموين أنه تم إلزام أصحاب النقاط المخالفين بأخذ التصاريح اللازمة حسب شروط السلامة التي تقرّها الجهات المختصة،حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

وتشمل الجولات المحال التجارية والمخابز والمخازن ونقاط بيع الغاز،بهدف التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

جدير بالذكر، أن دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المباحث العامة تتخذ سلسلة من الإجراءات لمراقبة نقاط بيع الغاز العشوائية المخالفة، تتضمن جولات تفتيشية ورقابية برفقة الجهات المختصة.