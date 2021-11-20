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"هنية" ومجلس طالبات الجامعة الإسلامية يبحثان التعاون المشترك

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:26

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غزة-الرأي

استقبل عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وفدا من مجلس طالبات الجامعة الإسلامية، وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون بين المجلس الأعلى ومجلس الطالبات في المجال الرياضي من خلال تطوير النشاط الرياضي وبعض المرافق الرياضية وأنشطة نادي الطالبات في المجالات الرياضية والفنية والثقافية.
وعبر عبد السلام هنية عن تقديره لجهود مجلس الطالبات وحرصه على توفير برامج رياضية، والمساهمة في تقديم أنشطة لا منهجية أخرى تعود بالنفع على الطالبات وتعزز المهارات وممارسة الهوايات.
بدوره قدم مجلس الطالبات شكره لهنية وما يقدمه لخدمة الرياضة، وترحيبه بدعم أنشطة مجلس الطالبات وتطوير النشاط الرياضي في الجامعة.
 

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