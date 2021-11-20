الإعلام الحكومي ينشر معايير التسجيل للعمل بالداخل المحتل

غزة – الرأي:

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم السبت، المعايير التي سيتم وفقها تسجيل الراغبين في العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وأكد المكتب في تصريح مقتضب أن الآلية تأتي ضمن المساعي الحكومية الحثيثة للحد من البطالة، ومنعاً لحدوث أية حالات تلاعب أو استغلال في آليات التسجيل والاختيار.

ولفت إلى أن التسجيل سيكون إلكترونياً وفق المعاير التالية: "متزوج، العمر فوق 26عاماً، غير موظف، حاصل على بطاقة التطعيم، خلو الصحيفة الجنائية".

يذكر أن وزارة العمل بغزة ستنشر صباح الغد رابطاً للتسجيل الإلكتروني للعمال الراغبين بالعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك على موقع الوزارة التالي: https://www.mol.ps/