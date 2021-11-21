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برشلونة يحتفل بتحقيق الفوز الأول بقيادة تشافى على إسبانيول

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:00

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أعرب نادى برشلونة، عن سعادتهم بالفوز الأول الذى حقق الفريق على نظيره إسبانيول، تحت قيادة المدير الفنى الجديد تشافى هيرنانديز، بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت مساء السبت، حيث كتب حساب الفريق الكتالونى عقب نهاية المباراة: "أول الغيث قطرة".

وحقق فريق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه إسبانيول بنتيجة 1-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدورى الإسبانى، وهى المباراة الأولى لـ تشافى هيرنانديز كمدرب جديد للبارسا، وجاء الهدف الوحيد فى الدقيقة 48 من عمر المباراة عبر المهاجم الهولندى ممفيس ديباى من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل برشلونة المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 20 نقطة، فيما يحتل اسبانويل المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، ليبتعد برشلونة بـ8 نقاط عن إشبيلية وريال سوسيداد المتصدرين، وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الرابع.

ونجح برشلونة خلال مباراة السبت تحت قيادة تشافى لاستعادة نغمة الانتصارات فى الدورى الإسبانى والغائبة عنه منذ 4 مباريات، وتحديدا منذ خسارة الكلاسيكو 1-2 أمام ريال مدريد، فيما فشل إسبانيول فى فك العقدة التى تطارده، وهى عدم الفوز على "كامب نو" منذ فبراير 2009

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