كلوب يكشف سبب مشادة أرتيتا ويؤكد: قدمنا أداء استثنائيا

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، أن لاعبى الريدز قدموا مستوى رائعا في الفوز على ارسنال، بنتيجة 4-0، بالمواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج".

وقال كلوب في تصريحاته عقب المباراة: "كل مباراة هي فرصة لنا وقد قدمنا أداء مميزا واستثنائيا وتطورنا بالمباراة وأصبحنا أفضل وأفضل بمرور الدقائق"، مضيفا: "عليك أن تقاتل في عدة لحظات بالمباراة".

وأضاف كلوب: "سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل مثير، وكان مزيجًا من الأداء الناضج والمثير، وفي مباريات كهذه من المهم أن تبقي خصمك بعيدًا عن الكرة وتكون حاسمًا".

وتابع كلوب: "المنافسة على البريميرليج شديدة جدا والآن أشد جزء ينتظرنا، شهري ديسمبر ويناير سيكونان جنونيان جدا لكن اليوم لعب لاعبي بشكل جيد جدا وهذا ما كان عليهم فعله"، مضيفا: "بهذا الفوز وهذه الأهداف فهو شيء جيد لجماهيرنا أن يستمتعوا به الليلة".

وعلق كلوب على المشادة بينه وبين أرتيتا مدرب أرسنال قائلا: "كان بشأن تدخل ماني على لاعب ارسنال ولم يكن هنالك خطأ برأيي، لكن ردة فعل دكة فريق ارسنال وكأن ماني استحق بطاقة حمراء لذلك استغربت وسألت ماذا يريدون"، مضيفا "نعم استحققت أنا البطاقة الصفراء الليلة".

واستطرد كلوب: "لقد سئمت بصراحة من تركيز الفرق على ماني ليحصل على بطاقة صفراء بالمباريات، الليلة الحكم قام بعمل جيد".

وأشاد كلوب بالمستوى الذى يقدمه ألكسندر أرنولد قائلا: "ترينت لاعب جيد جدًا والاسيست الثاني منه بعد الهجوم المضاد كان مميزا جدا.. الأهداف كلها كانت رائعة ومهمة".