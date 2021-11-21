كيفية مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا على هاتفك أو التابلت



يمكنك مسح رموز QR على أي جهاز يعمل بنظام Android به كاميرا، سواء كان هاتفًا ذكيًا أو جهازًا لوحيًا (تابلت)، وبمجرد مسح الرمز ضوئيًا، يمكنك فتح عنوان URL الخاص به أو مشاركته بحرية، ووفقا لما ذكره موقع Business insider، نرصد كيفية مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا على جهاز Android.



1. افتح تطبيق الكاميرا بجهاز Android.



2. حرك الكاميرا بحيث يكون رمز الاستجابة السريعة في الإطار، إذا كان الرمز قابلاً للفحص بسهولة، فسترى عنوان URL الخاص بالشفرة يظهر أسفل الإطار، اضغط عليه لفتح عنوان URL هذا.



إذا لم تتعرف الكاميرا عليه، فحاول إغلاق الكاميرا وفتحها مرة أخرى، أو نقل رمز الاستجابة السريعة حتى لا يشغل الشاشة بأكملها.



إذا لم يفلح ذلك، فستحتاج إلى استخدام Google Lens، وهو تطبيق يتيح لك البحث في الويب باستخدام الكاميرا، ويمنحك Lens أيضًا المزيد من الخيارات لاستخدام رمز الاستجابة السريعة الذي مسحته ضوئيًا.



تحتوي بعض هواتف Android على Lens مضمنة في تطبيق الكاميرا، فقط اضغط على الأوضاع في أسفل الشاشة، ثم العدسة، وحاول مرة أخرى.



طريقة ثانية:



1. افتح "عدسة" وحرك الكاميرا، بحيث يكون رمز الاستجابة السريعة في الإطار.



2. سيظهر عنوان URL الخاص برمز الاستجابة السريعة فوقه، اضغط فوق عنوان URL لفتحه على الفور، أو اضغط فوق العدسة المكبرة في الجزء السفلي من الشاشة للكشف عن المزيد من الخيارات.



3. إذا ضغطت على العدسة المكبرة، فستتوفر لك ثلاثة خيارات:



• يفتح موقع الويب عنوان URL في متصفح الويب الخاص بك.

• نسخ عنوان URL ينسخ عنوان URL إلى حافظة هاتفك، حتى تتمكن من لصقه في أي مكان.

• تتيح لك المشاركة إرسال عنوان URL إلى شخص ما في رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو باستخدام تطبيق آخر.



إذا لم تنجح أي من هاتين الطريقتين، فقد يكون رمز الاستجابة السريعة نفسه غير صالح.

