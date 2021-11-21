5 طرق لاكتشاف رسائل البريد الإلكترونى الاحتيالية

مع اقتراب الاحتفالات عالميًا بعيد الشكر والذى يأتى فى نهاية نوفمبر من كل عام، يتزامن معه موسم التخفيضات الشهير "بلاك فرايدى" وكذلك قرب الاحتفالات بأعياد الميلاد، عادة ما يصاحب المناسبات زيادة فى عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكترونى مع زيادة التسوق عبر الإنترنت، حيث يعملون بعيدًا فى محاولة لخداع المتسوقين ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أنه سيكون من الصعب منعهم من الاتصال بك تمامًا، إلا أن هناك بعض الخطوات البسيطة التى يمكنك اتخاذها لاكتشاف رسالة بريد إلكترونى احتيالية وتجنبها.

الأخطاء الإملائية

الصياغة السيئة هى طريقة أخرى جيدة لاكتشاف رسالة بريد إلكترونى خادعة.

احترس من الأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية.

كانت شركة شرعية مثل البنك أو PayPal قد فحصت بدقة أى بريد إلكترونى يرسلونه إلى العملاء بحثًا عن الأخطاء.

قد يخطئ المحتال وهذه طريقة جيدة للقبض عليهم.

التحية العامة

غالبًا ما يتم إرسال رسائل التصيد الاحتيالى عبر البريد الإلكترونى إلى عدد كبير من الأشخاص.

قد تكتشف أن رسالة بريد إلكترونى لم يتم توجيهها إليك أو أن المحتال أخطأ فى كتابة اسمك.

إذا فهم المحتال اسمك بشكل خاطئ ، فقد تكون هذه علامة جيدة جدا، لذا يميلون إلى الذهاب لتحية أكثر عمومية.

إثارة الذعر

تتضمن الكثير من رسائل البريد الإلكترونى التصيدية محاولة لإثارة ذعر الضحية.

يستخدم المحتالون هذه التقنية لمحاولة التخلى عن التفاصيل الخاصة بك بسرعة قبل أن يكون لديك وقت للتفكير.

حاول أن تظل هادئًا إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا مخيفًا أو متطلبًا، خاصةً إذا كان يطلب المال.

خذ وقتك فى التفكير فيما يُطلب منك واتصل أو تحقق من المرسل من خلال وسائل أخرى.

الروابط أو المرفقات المشبوهة

تشجعك الكثير من رسائل البريد الإلكترونى الاحتيالية على النقر فوق ارتباط أو فتح مرفق.

قد يكون هذا بسبب أن المحتال يريد تحميل برامج ضارة على جهازك أو ينقلك إلى موقع ويب مراوغ قد يطلب منك بياناتك الشخصية.

لا تنقر أبدًا على رابط أو مرفق ما لم تكن متأكدًا من أنه ليس عملية احتيال.

عنوان بريد إلكترونى مريب

يمكنك التحقق من عنوان البريد الإلكترونى المرتبط باسم الحساب عن طريق تمرير مؤشر الماوس فوق اسم الحساب فى الجزء العلوى من البريد الإلكترونى أو النقر فوقه.

أى شيء بخلاف عنوان البريد الإلكترونى الرسمى يعتبر علامة حمراء.

قد يحاول المخادع نسخ عنوان البريد الإلكترونى لشركة أو شخص تعرفه.