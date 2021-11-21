مستخدمو أندرويد يمكنهم الآن الربح عبر مشاركات تويتر الخاصة بهم



طرح تويتر ميزة Tips لمستخدمي iOS في سبتمبر من هذا العام، والآن أعلنت المنصة أن الميزة ستكون متاحة أيضًا على أجهزة أندرويد، وحتى الآن، لم تكشف الشركة عن أي خطط حول توفر الميزة لمستخدمي الويب، حيث إن المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا مؤهلون لاستخدامه على أجهزة iOS وأندرويد.



ما هي ميزة Tips على تويتر

تتيح لك ميزة Tips إضافة روابط لتحديد خدمات الدفع التابعة لجهات خارجية إلى ملف تعريف Twitter الخاص بك، وعند تشغيل Tips في ملفك الشخصي، يمكن للأشخاص دعمك من خلال النقر على أيقونة Tips لإرسال الأموال أو Bitcoin خارج النظام الأساسي عبر خدمات ومنصات الدفع التابعة لجهات خارجية التي أضفتها.

كيفية تمكين النصائح في ملفك الشخصي على Twitter

-افتح تطبيق Twitter على جهاز iOS أو أندرويد.

-انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك.

- اضغط على زر تحرير الملف الشخصي.

- ثم اضغط على تلميحات ، والتي تكون متوقفة عن التشغيل افتراضيًا.

- سيُطلب منك الموافقة على سياسة الإكراميات العامة للشركة.

- بديل Allow tips إلى تشغيل.

- اختر خدمات الجهات الخارجية التي ترغب في استخدامها.

- أضف اسم مستخدم خدمة الطرف الثالث الخاص بك.



وتتوفر ميزة مماثلة أيضًا في المساحات المميزة التي تشبه Clubhouse في Twitter، ويسمح للمبدعين بفرض رسوم على ميزة الوصول المباشر، كما طرحت منصة التدوين المصغر هذا الأسبوع تحديثًا جديدًا يمنع التغريدات من الاختفاء أثناء قراءتها للمستخدمين على الويب. طرح عملاق الشبكات الاجتماعية الإصلاح بعد أن اشتكى العديد من المستخدمين من المشكلة.