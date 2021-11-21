غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2119) الثلاثاء 21/11/2021

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هنية: بدأنا تحركا واسعا لمواجهة القرار البريطاني بحق “حماس”

خارجية فلسطين: نرفض قرار بريطانيا اعتبار حركة حماس “إرهابية”

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس القمع ضد سكان القدس لتهجيرهم

الفصائل الفلسطينية في غزة: تصنيف بريطانيا حماس منظمة إرهابية استعداء للشعب الفلسطيني

هنية: لدينا عدة أولويات للحفاظ على القضية الفلسطينية

وزارة العمل بغزة تفتح باب التسجيل للراغبين بالعمل داخل مناطق 48أخبار إسرائيلية

كوخافي يأمر بوضع خطة لضرب صواريخ «حماس» و«الجهاد»

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هآرتس: تسهيلات اقتصادية ل غزة والضفة وموافقة إسرائيلية لتوسيع معبر رفح

هآرتس: بينيت يخطط لزيادة ميزانية “الدفاع” لشراء صواريخ متطورة

497 إصابة جديدة ب إصابة جديدة ب كورونا في إسرائيل

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القدس العربي

إسرائيل تفرج عن جثمان شهيد فلسطيني احتجزته لأكثر من شهر

منظمة حقوقية: إسرائيل قتلت 77 طفلا فلسطينيا في 2021

هنية: بدأنا تحركا واسعا لمواجهة القرار البريطاني بحق “حماس”

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الاهرام المصرية

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس القمع ضد سكان القدس لتهجيرهم

فلسطين: مواجهات لليوم الرابع بين سكان العيسوية بالقدس والاحتلال

أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي

الشروق المصرية

إسرائيل توقع غدا في الإمارات مذكرة تفاهم مع الأردن والولايات المتحدة لمكافحة التغير المناخي

وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يعمل على خطة لضرب ترسانة صواريخ غزة

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي

في 10 أشهر.. استشهاد 15 طفلا فلسطينيا واعتقال 1194 آخرين بالضفة الغربية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

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فلسطين اون لاين

القدس المحلية

فيديو: استشهاد فلسطيني آصاب شرطيين إسرائيليين بالقدس

غزة : هبوط في شارع متضرر من العدوان وانهيار جدار مسجد

محللان لـ “القدس”: قرار بريطانيا ضد حماس سيكون له تداعيات والمطلوب موقف وطني موحد لمواجهته

مُحدّث| الاحتلال يعتقل شابين من بلدة العيسوية

“ الضمير” تطالب بالإفراج الفوري عن 160 طفلاً أسيراً في سجون الاحتلال وإيقاف انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين

الحياة الجديدة

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

إصابة صحفي بالرصاص وعشرات المواطنين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة رام الله

الاحتلال يعتقل شابين من بلدة العيسوية

جريدة الأيام

إدانة شاملة للقرار البريطاني ضد "حماس"

تشييع جثمان الشهيدة إسراء خزيمية في قباطية والاحتلال يسلّم جثمان الشهيد...

موقع أميركي: الإمارات تتحول إلى سوق لخمور المستوطنات

مصدر ينفي موافقة الجانب الإسرائيلي على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة

غزة: هبوط في شارع الوحدة وانهيار جدار مسجد جراء الأمطار

موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول "جاسوس إيران" في منزل غانتس

سِرّي مِرّي" للؤي عوّاد.. سينما ما بعد الحداثة بنكهة فلسطينية "لذيذة"!

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

إصابة 3 جنود بعملية إطلاق نار بالقدس واستشهاد المنفذ

فلسطين اليوم

سما نيوز

مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة

صحيفة عبرية: رئيس الشاباك زار الأردن سرا

هآرتس": تسهيلات اقتصادية لغزة والضفة وموافقة لتوسيع معبر رفح

هنية يكشف عن 8 أولويات رئيسة لحركته: المصالحة متعثرة وقدمنا رؤية مكتوبة لمصر بشأنها

مرور غزة" تهيب بالسائقين القيادة بحذر وتمهل بسبب الأمطار

عرب 48

مصرع شابين من ترقوميا في حادث انقلاب سيارة

السلطة ترفض القرار البريطاني بشأن "حماس": اعتداء على الشعب الفلسطيني

مخيّم جنين: مواجهات بين مسلّحين والأجهزة الأمنية

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 21تشرين ثاني (نوفمبر)

ý 2004م سرايا القدس و كتائب أبو علي مصطفى تتبنّيان هجوماً مشتركاً على سيّارة للمستوطنين على طريق "كيسوفيم" في قطاع غزة .. و أسفر الهجوم عن إصابة تسعة صهاينة بجروحٍ مختلفة واستشهاد أحد منفّذي العمليّة و هو خليل محمد شحادة "20 عاماً" من مخيم النصيرات .

ý 2002م عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة في حي كريات مناحيم حيث قام الاستشهادي نائل عربي موسى أبو هليل من قرية دورا قضاء الخليل وهو من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، حيث قام بتفجير نفسه في الحافلة التي كان يستقلها مستوطنون متطرفون ما أدى إلى مقتل 13 إسرائيلياً وإصابة 47 آخرين بجراح مختلفة.

ý 1999م السلطات الأردنيّة تبعد أربعة من قادة حماس من أراضيها، وهم من حملة الجنسيّة الأردنيّة

ý 1968م استشهاد المناضلة الفلسطينية "شادية أبو غزالة" في مدينة نابلس، إثر إحدى العمليات المسلحة، ولم تكن قد تجاوزت في ذلك الحين العشرين من عمرها.

ý 1965 م الدولة العبرية تفتح ميناء مدينة إسدود في فلسطين 48 للملاحة التجارية.