التنمية الاجتماعيةوبلدية دير البلح تكرمان صناع الجمال في المحافظة

غزة-الرأي

احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع بلدية دير البلح وسط قطاع غزة بتكريم صناع الجمال في المحافظة تقديراً لجهودهم وأهميتهم في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

بدورها، أعربت مدير عام الأسرة والمرأة في وزارة التنمية الاجتماعية أ. منى العجلة ان هذا التكريم جاء تقديرا لجهود هذه الشريحة واهميتها البالغة في المحافظة على نظافة ورقي المجتمع .

من جانبه، أكد مساعد رئيس بلدية دير البلح م.عبد الله نصر الله ان البلديات يقع على عاتقها العديد من القضايا الهامة والتي تعتبر من الاحتياجات الأساسية للمواطنين كالمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والعامة، لافتاً إلى اهمية صناع الجمال وطبيعة عملهم مشيداً بسعيهم المستمر للحفاظ على المجتمع والصحة العامة.

و وصف صناع الجمال بالجندي المجهول لقيامهم بالعديد من المهام الضرورية والمطلوبة بالمجتمع والتي لولاها لانتشرت الأوبئة والأمراض, مضيفا أنهم يقدرون عملهم ومجهودهم وسعيهم المستمر للحفاظ على المجتمع وصحته ووجودهم على رأس عملهم على مدار الوقت.

وفي نهاية الحفل وزعت الهدايا التكر يمية على مجموعة صناع الجمال في المحافظة .

