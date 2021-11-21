"العمل" تعلن تفعيل رابط التسجيل للعمل داخل أراضي الـ 48

غزة - الرأي

أعلنت وزارة العمل في غزة، صباح الأحد، عن تفعيل رابط التسجيل الإلكتروني أمام العمال الراغبين في العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وقالت الوزارة، إن معايير التسجيل ستكون وفقًا للشروط التالية:

أولا: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما.

ثانيا: ألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت.

ثالثا: ألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر.

رابعا: حاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس "كورونا"، وغير مصاب في الفترة الحالية.

وذكرت أن التسجيل سيكون متاح إلكترونيا فقط عبر البوابة الموحدة للمعاملات الحكومية على موقع وزارة العمل من خلال الرابط التالي: https://e.services.gov.ps/apps/mol_permit_work/1/create

وأكدت الوزارة أن فتح باب التسجيل للعمال يأتي استمرار لجهودها الهادفة للحد من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة، ووقوفها إلى جانب العمال.