وزارة العمل تنشر رابط التسجيل للعمل داخل أراضي الـ 48

غزة - الرأي

نشرت وزارة العمل في غزة، صباح الأحد، رابط التسجيل الإلكتروني الخاص بالعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وقالت الوزارة، إن معايير التسجيل ستكون وفقًا للشروط التالية:

أولا: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما.

ثانيا: ألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت.

ثالثا: ألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر.

رابعا: حاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس "كورونا"، وغير مصاب في الفترة الحالية.

وذكرت أن التسجيل سيكون متاح إلكترونيا فقط عبر البوابة الموحدة للمعاملات الحكومية على موقع وزارة العمل من خلال الرابط التالي: https://e.services.gov.ps/apps/mol_permit_work/1/create

ونوهت إلى ضرورة عدم الحضور لمكاتب العمل للتسجيل.

وأكدت الوزارة أن فتح باب التسجيل للعمال يأتي استمرارا لجهودها الهادفة للحد من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة، ووقوفها إلى جانب العمال.