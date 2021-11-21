وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: 11 مليون متر مكعب كمية الأمطار التي هطلت على غزة وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل تحذر من خطورة تصنيف حماس "منظمة إرهابية" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد ورشة تدريبية حول حقيبة "العلوم والتكنولوجيا" الإلكترونية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح لإدارة كوارث الشتاء بالمحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى منفذ عملية القدس الشهيد أبو شخيدم وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية النصيرات يستقبل وفدًا من نقابة أطباء الأسنان وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تغلق 69 نقطة غاز عشوائية ادارياً لمخالفتها القوانين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغازي تشارك فعالية حوارية افتراضية للتعامل مع النفايات الصلبة بعدكورونا وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة كامل الأغا تنظم فعاليات لتعزيز الانتماء للوطن (فلسطين التاريخية) وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الشكاوى في بلدية غزة تتلقى 248 اشارة منذ بداية المنخفض
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تنشر رابط التسجيل للعمل داخل أراضي الـ 48

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:20

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

نشرت وزارة العمل في غزة، صباح الأحد، رابط التسجيل الإلكتروني الخاص بالعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وقالت الوزارة، إن معايير التسجيل ستكون وفقًا للشروط التالية:

أولا: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما.

ثانيا: ألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت.

ثالثا: ألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر.

رابعا: حاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس "كورونا"، وغير مصاب في الفترة الحالية.

وذكرت أن التسجيل سيكون متاح إلكترونيا فقط عبر البوابة الموحدة للمعاملات الحكومية على موقع وزارة العمل من خلال الرابط التالي: https://e.services.gov.ps/apps/mol_permit_work/1/create

ونوهت إلى ضرورة عدم الحضور لمكاتب العمل للتسجيل.

وأكدت الوزارة أن فتح باب التسجيل للعمال يأتي استمرارا لجهودها الهادفة للحد من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة، ووقوفها إلى جانب العمال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج توزع الفرشات والحرامات الشتوية على 30 أسرة محتاجة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟