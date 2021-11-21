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وحدة العلاج الطبيعي تنظم تدريبا عمليا لما بعد جراحة سرطان الثدي

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:21

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غزة-الرأي

 نظمت وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل بوزارة الصحة عدة لقاءات تدريبية لأخصائيات العلاج الطبيعي بالتعاون مع مؤسسة العون البريطانية MAP-UK، ومن خلال خبيرة بريطانية، تتناول الشروع في التدريب العملي مع الحالات المرضية لمضاعفات ما بعد جراحة سرطان الثدي لدى السيدات.

من جهته، أكد مدير وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل د. سامي عويمر على أهمية التدريب العملي والمتطور الذي يأتي ضمن توجهات وجهود الوزارة لتعزيز قدرات الكادر البشري، والارتقاء بالخدمة المقدمة للمرضى، لافتا الى استثمار واغتنام التدريب والعمل على نقل التجربة للزميلات في اماكن العمل المختلفة.

وأوضح ان التدريب استهدف 25 اخصائية علاج طبيعي من وزارة الصحة، والمؤسسات الأهلية المختلفة ويستمر لمدة (5) أيام.

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