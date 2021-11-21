التنمية الاجتماعية تستلم قافلة مساعدات من الهيئة الخيرية الأردنية

غزة-الرأي

استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية قافلة مساعدات متمثلة في عدد من الأسرة عن طريق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الى قطاع غزة.

من جانبه، قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي أن الهيئة لا زالت مستمرة بارسال المساعدات واستقبال التبرعات العينية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاغاثية استمرارا لدعم الأخوة في فلسطين وترجمة للمشاعر النبيلة التي يحملها المتبرعين تجاه الأخوة في فلسطين ووقوفهم الى جانبهم لتأمين احتياجاتهم ودعمهم في كافة الظروف".

