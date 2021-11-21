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جودة البيئة تنظم جولة رقابية لمحطات معالجة المياه العادمة

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:25

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غزة-الرأي

نفذت طواقم وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة جولة رقابية على محطات معالجة المياه العادمة.
وأفاد مدير دائرة النفايات الصلبة والصرف الصحفي في سلطة المياه وجودة البيئة م.محمد مصلح أنه و من خلال الجولة تم تقييم الوضع العام لمحطات معالجة المياه العادمة وتقديم اقتراح وحلول تساهم بالاستفادة من الحما "المواد الصلبة الناتجة عن مياه الصرف الصحي"، في مجالات مختلفة.
واكد م.محمد مصلح أن الاستفادة من الحمأة قد يمكن من الاستعانة بها في مجال الزراعي باستخدامها كسماد زراعي وذلك بالاتفاق مع وزارة الزراعة.
واعتبر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن عملية الاستعانة بالحمأة يعتبر خطوة بالاتجاه السليم في التخفيف من الأثر البيئي الناجم عن تزايد الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة.
 

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