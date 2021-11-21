بلدية خان يونس تعقد لقاءً حول"المساءلة المجتمعية"

غزة-الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، لقاءً مع رؤساء لجان الأحياء ولجنة المساءلة المجتمعية لتعزيز المشاركة في فعاليات إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية لمدينة خان يونس للأعوام (2022-2025) م.



بدوره، أكد رئيس فريق التخطيط الإستراتيجي بالبلدية م. سعد عاشور على أهمية المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية لتحديد أولويات المواطنين من المشاريع التطويرية المنوي إضافتها للخطة للأعوام القادمة ورفد القطاعات الخاصة بإعداد الخطة بكوادر ونخب مجتمعية بما يحقق أهداف التنمية والتطوير.



وشدد م. عاشور على ضرورة التفاعل وتحديث المعلومات في كل حي حول الموارد والاحتياجات المُلحة وفق الإمكانيات المُتاحة لدعم الشراكة مع المجتمع، بالإضافة إلى تطوير وتمكين المشاركين في آليات التدخل والبحث الميداني وتحديد الفئات المستهدفة وصولاً لتبنى نهج الاستجابة الفاعلة وفق الرؤية الشمولية لتلبية الاحتياجات الأساسية.



وأكد أن البلدية تولي لجان الأحياء الأهمية وتحاول قدر المُستطاع توفير مقومات تعزيز صمود السكان والتخفيف من معاناتهم جراء الظروف المحيطة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تساهم في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات، مبينًا أهمية رفع وعي المواطنين بالدور المناط بالبلدية والتحديات المالية التي تواجهها، وأن البلدية تعمل بكل إمكانياتها من أجل خدمة المواطنين رغم شح الموارد.



من جانبهم، رحب المشاركون بدور البلدية وجهودها في اشراك لجان الأحياء للمساعدة في تطوير واقع أحياء خان يونس للأفضل وإشراكهم بفعاليات إعداد الخطة الاستراتيجية المقبلة، مثمنين كافة الأنشطة التي تؤسس لشراكات حقيقية تعمل على تقديم الخدمات المباشرة للسكان.

