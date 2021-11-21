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رئيس بلدية النصيرات يجتمع بلجنة طوارئ الشتاء

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:41

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غزة-الرأي

اجتمع رئيس بلدية النصيرات أ. اياد مغاري، مع لجنة طوارئ الشتاء العاملة في البلدية، بهدف تقييم العمل خلال المنخفض الجوي، واليات متابعة الشكاوى العديدة التي وصلت إلى البلدية، وكيفية التعامل معها بكل مسئولية ومهنية.


وأكد "مغاري" على ضرورة أن تكون كافة طواقم البلدية الميدانية جاهزة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث خلال هطول الأمطار، ومعالجة أي مشكلة طفح أو تجمع للمياه قد تحدث في الشوارع العامة.


وشدد على اهمية متابعة ومعالجة كافة الشكاوى، وأن تكون كافة الاليات وطواقم البلدية على جهوزية تامة وكاملة للتعامل مع أي طارئ.


وتم الاتفاق على تقسيم الفرق الميدانية لتغطية كافة مناطق النصيرات، بالإضافة إلى توزيع مهام هذه الفرق وإدارتها وتعاملها مع اي طارئ.
 

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