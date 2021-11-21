بلدية المغراقة تواصل جهودها لمعالجة آثار المنخفض وتفقد مصافي الأمطار

غزة-الرأي

تفقد رئيس بلدية المغراقة أ. نضال أبو كميل طواقم البلدية العاملة على مدار الساعة لمعالجة آثار المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة صباح الخميس .



وأوضحت البلدية أنه تم الاستجابة لـنداءات المواطنين ، من فتح مسالك تصريف للمياه وكذلك جمع وترحيل النفايات الصلبة كالمعتاد ضمن برنامجها اليومي .



واثنى رئيس البلدية على طواقم البلدية العاملة في الميدان والتي تسعى جاهدة لتوفير الراحة للمواطنين، مؤكدا جهوزية البلدية للتعامل مع اي طوارئ قد تحدث في المنخفضات متمنياً السلامة للجميع .



يذكر أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية قامت بالعديد من الإجراءات الفنية استعداداً لموسم الشتاء من خلال تنظيف مصافي الأمطار في جميع أحياء المغراقة , وصيانة وتعزيل الشبكات في المناطق التي تتعرض للغرق كما قام عمال قسم الصحة العامة على مدار الساعة بمتابعة نظافة البلدة والشوارع الرئيسية والفرعية والعمل على إزالة ما تراكم من النفايات المختلفة .