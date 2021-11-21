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مجمع ناصر الطبي يتسلم جهاز منظار مثانة للأطفال

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:01

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غزة-الرأي

 تسلم مجمع ناصر الطبي جهاز منظار مثانة للأطفال بتبرع كريم من مبادرة الأرواح البريئة بإشراف د.خالد عرفة، وبحضور د. عاطف الحوت مدير عام مجمع ود. ايمن الفرا نائب مدير عام المجمع.

من جانبه، أوضح د.جمعة الشاعر رئيس قسم المسالك البولية في المجمع أن وجود مثل هذه الأجهزة في قسم الأطفال سيسهل التشخيص المبكر لأمراض المسالك البولية مما يساهم في تفادي الإصابة بالفشل كلوي.

وتوجه د.عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر الطبي بالشكر الى د.خالد عرفة صاحب مبادرة الأرواح البريئة على جهوده الطيبة والمباركة في استجلاب الدعم لصالح المرضى داخل المجمع والمساهمة في تجويد الخدمات فيه.

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