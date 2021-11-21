وحدة الشكاوى في بلدية غزة تتلقى 248 اشارة منذ بداية المنخفض

غزة-الرأي



أفادت وحدة المعلومات والشكاوى في بلدية غزة عن تلقيها 248 اشارة منذ بداية المنخفض الجوي يوم الخميس الماضي، منها 185 اشارة طفح للصرف الصحي.

وذكرت الوحدة ان طواقم البلدية تعاملت مع هذه الاشارات، إلى جانب كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بواقع 75 نقلة من الشوارع المنخفضة.

ودعت لجنة الطوارئ في بلدية غزة المواطنين للابلاغ عن أي مشكلة تتعلق بخدمات البلدية بالاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى عبر الرقم 115.

واهابت اللجنة بالمواطنين باتباع تعليمات البلدية عند حدوث أي منهفض جوي للتخفيف من آثاره ومساعدة طواقمها في الحفاظ على سلامة الجميع وممتلكاتهم.

يذكر أن وحدة المعلومات و الشكاوي في بلدية غزة تعمل على مدار الساعة خلال أيام الطوارئ و المنخفضات الجوية.

