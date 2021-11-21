بلدية دير البلح لإدارة كوارث الشتاء بالمحافظة الوسطى

غزة-الرأي

عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة الاجتماع الأول للجان الطوارئ المركزية بالمحافظة الوسطى بحضور مدير المنطقة الوسطى بوزارة الحكم المحلي، ممثلي عن بلديات المنطقة الوسطى وعدد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بقاعة بلدية دير البلح لمناقشة احتياجات المنطقة لإدارة كوارث الشتاء وأخذ الاجراءات اللازمة للحد من تداعيات المنخفضات الجوية خلال الفترة القادمة.



وافتتح رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو الاجتماع مرحبا بالحضور متحدثاً عن آلية تشكيل لجان الطوارئ المركزية بقرار من وزارة الحكم المحلي والتدخلات المطلوبة من الجهات اللازمة تحت مسمى " إدارة كوارث الشتاء"، كما استعرض الجهود التي قامت بها البلدية لاستقبال فصل الشتاء حيث بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي بتنظيف مصارف مياه الأمطار وإزالة الأتربة عن جانبي الطريق، بالإضافة إلى صيانة مضخات الصرف الصحي وتجهيزيها لمنع حدوث أي طارئ خلال المنخفضات لافتاً إلى تواجد الطواقم الفنية على رأس عملهم على مدار الوقت تحسباً لأي طارئ.



وبين أنه سيتم تعميم رقم مجاني على البلديات والمواطنين لاستقبال أي إشارة لمواجهة طوارئ الشتاء وتحويلها لأقرب بلدية لعمل اللازم.



من جانبه أوضح م.أحمد سمارة مدير المنطقة الوسطى بوزارة الحكم المحلي أن الشتاء القادم يختلف عن الأعوام السابقة خاصة في أعقاب القصف الذي تعرضت له العديد من المناطق خلال العدوان الأخير حيث يوجد خوف من حدوث هبوطات في الشوارع خاصة الترابية أو هبوطات لبعض المنازل نتيجة الأضرار مما استدعى إيجاد آلية للتعامل وقت الطوارئ وتشكيل لجنة طوارئ مركزية لإدارة كوارث الشتاء بعضوية ممثلي الجهات المعنية .



وتم خلال اللقاء مناقشة احتياجات الطوارئ والحديث عن جهوزية المؤسسات والبلديات لاستقبال فصل الشتاء مؤكدين على التعاون المشترك للحد من الطوارئ خلال فصل الشتاء.

