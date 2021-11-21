التعليم تعقد ورشة تدريبية حول حقيبة "العلوم والتكنولوجيا" الإلكترونية

غزة-الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للتقنيات التربوية دائرة الإنتاج ومصادر التعلم ورشة تدريبية حول حقيبة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في قسمي الإنتاج بغزة وخانيونس.

واستهدفت الورشة جميع مشرفي العلوم والتكنولوجيا ورؤساء أقسام التقنيات التربوية بهدف تعريفهم بالحقائب الإلكترونية والأنشطة التطبيقية الخاصة بها وخطة توظيفها في المدارس.

وشارك في فعاليات الورشة بمدينة غزة مدير دائرة الإنتاج والمصادر التعليمية أ. عماد لبد، حيث أكد أهمية هذا اللقاء التدريبي في الاستثمار الأمثل للحقائب في الميدان التعليمي.

وأوضح أن إنتاج الحقائب يأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز البيئة التعليمية بمصادر التعلم اللازمة لها بما يكفل تحقيق الأهداف التربوية المنشودة، وسعيًا منها لنقل الطالب من القراءة عن العلوم والتكنولوجيا إلى ممارستها والتجربة والاكتشاف.

وقام بالتدريب في الورشة بغزة وحانيونس المدربين أ. زياد بركات ، وأ. عمرو لولو ، وأ.باسل أصرف.

يشار إلى أن الوزارة انتهت من إنتاج وتوزيع مجموعة من الحقائب الإلكترونية على المدارس، حيث تهدف هذه الحقائب لتسهيل وتعزيز تعليم المواد العلمية والتقنية في المدارس.

